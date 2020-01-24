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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر حوثية فادحة خلال معارك نهم شرق صنعاء
الجمعة 24 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
خسرت مليشيا الحوثي، العشرات من عناصرها في جبهة نهم شرق صنعاء.
وأضافت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوضون معارك هي الأعنف ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
وبينت المصادر أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية فادحة في صفوفها.
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