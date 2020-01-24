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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر حوثية فادحة خلال معارك نهم شرق صنعاء الجمعة 24 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 خسرت مليشيا الحوثي، العشرات من عناصرها في جبهة نهم شرق صنعاء.

Advertisements وأضافت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوضون معارك هي الأعنف ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وبينت المصادر أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية فادحة في صفوفها.

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