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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن آخر مستجدات الضالع ونهم شرق صنعاء
الجمعة 24 يناير 2020
الضالع/صنعاء - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة، آخر المستجدات بالضالع ونهم شرق صنعاء.
ووفقا للمصادر، فإن المعارك احتدمت بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني والمليشيا الإيرانية بباب غلق وحبيل العبدي والفاخر وصبيره وبتار.
وفي نهم تم أسر 21 من المليشيا بينهم القيادي محمد شرف الكحلاني بعد إصابتة.
وقتل كلاً من يحيى السراجي و عبدالله عيضة الرزامي وأحمد الجرموزي من ابرز القيادات الميدانية للمليشيا.
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