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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة الجمعة 24 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذارع إيران في اليمن خروقاتها اليومية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة. وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة، من سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة. ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة التصعيد في مختلف مديريات محافظة الحديدة ضاربة بالإتفاقيات والهدنة الأممية عرض الحائط.

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