شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تشن عمليات إستهداف واسعة طالت أحياء حيس السكنية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثية تشن عمليات إستهداف واسعة طالت أحياء حيس السكنية بالحديدة الجمعة 24 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي عمليات إستهداف واسعة طالت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بفتح نيران أسلحتها الرشاشة من جهه شرق وشمال المديرية استخدمت سلاح البيكا والدوشكا بشكل كثيف. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمنازل في أحياء متفرقة في المدينة وأدى ذلك إلى نشر حالة من الذعر والخوف بين السكان خصوصاً النساء والأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تشن عمليات إستهداف واسعة طالت أحياء حيس السكنية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.