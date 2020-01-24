شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــاجل .. وفاة الممثل المصري خالد النبوي قبل قليل بنوبة قلبية مفاجئة .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصيب الممثل المصري خالد النبوي بنوبة قلبية نقل على أثرها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي إن حالة النبوي مستقرة بعد أن أجرى عملية قسطرة للقلب.

وكان الممثل في فندق وسط القاهرة عندما شعر بوعكة وألم في الصدر ما تطلب نقله إلى المستشفى بسرعة.

Advertisements

وكانت منى المغربي زوجة النبوي قد نشرت عبر حسابها في فيسبوك أن زوجها مريض جدا وناشدت متابعيها أن يدعو له بالشفاء.

ونشر العديد من الممثلين والكتاب على حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي تمنياتهم للنبوي بالصحة.

وبدأ النبوي البالغ 54 عاما، عمله في التمثيل مطلع تسعينيات القرن الماضي، في مسلسل شارع المواردي، وفيلم ليلة عسل، وقدم بعدها العديد من المسلسلات والأفلام المصرية وحتى العالمية إذ شارك في فيلم مملكة الجنة للمخرج ريدلي سكوت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل .. وفاة الممثل المصري خالد النبوي قبل قليل بنوبة قلبية مفاجئة .. شاهد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.