شكرا لمتابعة خبر عن مجلة "ذا سبيكتاتير" الامريكية الشهيرة .. تكشف عن الرابح الوحيد من "الربيع العربي" في اليمن وبقية الدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ايام من إعلان العميد طارق صالح بدعم الجبهة : بيان هام لحراس الجمهورية حول جبهة نهم وماذا يحدث في ميناء مدينة الحديدة؟ لواء عسكري بارز وعميد رفيع .. يوضحان سير المعارك في نهم .. ومعلومات تؤكد إصابة شقيق عبد الملك الحوثي بعد فشل اتفاق ستوكهولم : الشرعية تعلن عن تحركات عسكرية لتحرير الحديدة من الحوثيين (تفاصيل) مستشار وزير الإعلام : قبائل مارب والجوف تعلن النفير العام واتحشد قوافل تعزيزات وتتحرك قبل قليل لرفد الجيش الوطني في نهم لمواجهة الحوثيين (شاهد الفيديو)

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