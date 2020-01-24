شكرا لبحثكم عن خبر عاجل قبائل مأرب والجوف تدعو الى النفير العام لمساندة الجيش في نهم وطيران التحالف يبدأ بنسف تعزيزات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قبائل ‎مأرب و‎الجوف في وقت مبكر اليوم الجمعة 24-1-2020 الدعوة للنفير العام من اجل مساندة الجيش الوطني والتصدي لمليشيات ‎الحوثي الإيرانية ودحرهم والحفاظ على المكتسبات الوطنية. واكدت القبائل أنها لن تنتظر الإشارة من أحد للدفاع عن مناطقها ومنازلها، في الوقت الذي تشهد فيه جبهة نهم اشتباكات غير مسبوقة منذ بدء الحرب في اليمن. Advertisements وفي نفس السياق اكدت مصادر ميدانية ان مقاتلات التحالف بقيادة السعودية بدأت قبل قليل بضرب بعض مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثيين في منطقة نجد العتق وميسرة جبهة نهم.

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