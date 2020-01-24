شكرا لبحثكم عن خبر المشاط يكشف عن اول خيارات المليشيات في حالة عدم توقف زحف الجيش على صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لوّحت مليشيا الحوثي، بحدوث تغييرات كبيرة في المنطقة، وذلك في ظل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة نهم، شرقي صنعاء، والتي تشهد مواجهات عنيفية بين الطرفين منذ السبت الماضي.

وهددت مليشيا الحوثي على لسان مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي التابع لها، خلال لقائه في صنعاء، اليوم الخميس، المبعوث الأممي مارتن غريفيت، بوقف المبادرة التي أطلقتها في نهاية سبتمبر الماضي، من طرف واحد، والتي قضت بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية.

ووفقا لما أوردته وكالة سبأ الخاضعة لمليشيات الحوثيين، فقد قال المشاط خلال لقائه غريفيت، "إن التصعيد في جبهة مأرب ونهم المساند بتغطية طيران ما وصفوه بـ"العدوان السعودي"، سيؤدي في حال استمراره إلى إنهاء المبادرة، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة في ظل المتغيرات بالمنطقة". حسب تعبيره.

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ووصل المبعوث الأممي، مارتن غريفيت، اليوم الخميس، إلى صنعاء، في زيارة مفاجئة غير معلنة، وذلك لبحث عملية السلام في اليمن، وذلك بالتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها شرق صنعاء.

ووصف مراقبون تصريحات المشاط بأنها تهديد بتوسع الحرب لتصل إلى المنطقة، وذلك في اطار التصعيد الذي تشهده عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

يشار إلى أن التهديد الحوثي يأتي بعد أقل من شهر على مقتل قاسم سليماني، قائد قوات الحرس الثوري الإثراني مطلع الشهر الجاري بقصف أمريكي، في مطار بغداد.