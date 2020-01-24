رئاسة الجمهورية تزف النباء الصحيح بشان سقوط نهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر في الرئاسة اليمنية صحة الانباء المتداولة حول سقوط فرضة نهم .
وأكد المصدر أن الاخبار التي تتناقلها وسائل اعلامية تابعة لميليشات الانقلاب عن تحقيق إنتصارات في نهم مجرد شائعات الغرض منها رفع معنوية مقاتليه الذي تم سحقهم في جبال نهم .
وتابع المصدر أن قيام ميليشيات ايران بقصفها للمناطق الآهلة بالسكان بمأرب إلا دليل على فشلهم في تحقيق أي إنتصار في نهم , مؤكدا أن مأرب ونهم عصية على الحوثيين ومحمية برجالها وبأبطال الجيش الوطني .
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