شكرا لبحثكم عن خبر رئاسة الجمهورية تزف النباء الصحيح بشان سقوط نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر في الرئاسة اليمنية صحة الانباء المتداولة حول سقوط فرضة نهم .

وأكد المصدر أن الاخبار التي تتناقلها وسائل اعلامية تابعة لميليشات الانقلاب عن تحقيق إنتصارات في نهم مجرد شائعات الغرض منها رفع معنوية مقاتليه الذي تم سحقهم في جبال نهم .

وتابع المصدر أن قيام ميليشيات ايران بقصفها للمناطق الآهلة بالسكان بمأرب إلا دليل على فشلهم في تحقيق أي إنتصار في نهم , مؤكدا أن مأرب ونهم عصية على الحوثيين ومحمية برجالها وبأبطال الجيش الوطني .