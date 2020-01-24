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رئاسة الجمهورية تزف النباء الصحيح بشان سقوط نهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر في الرئاسة اليمنية صحة الانباء المتداولة حول سقوط فرضة نهم .

وأكد المصدر أن الاخبار التي تتناقلها وسائل اعلامية تابعة لميليشات الانقلاب عن تحقيق إنتصارات في نهم مجرد شائعات الغرض منها رفع معنوية مقاتليه الذي تم سحقهم في جبال نهم .

وتابع المصدر أن قيام ميليشيات ايران بقصفها للمناطق الآهلة بالسكان بمأرب إلا دليل على فشلهم في تحقيق أي إنتصار في نهم , مؤكدا أن مأرب ونهم عصية على الحوثيين ومحمية برجالها وبأبطال الجيش الوطني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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