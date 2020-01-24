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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات حوثية على مزارع ومساكن التحيتا الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفاً غادرا بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وكشفت مصادر محلية، عن قصف المليشيا لأحياء سكنية جنوب مركز مديرية التحيتا، بقذائف الهاون عيار 120. Advertisements وتعرضت منازل المواطنين، بحسب المصادر، للاستهداف الحوثي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عياري 12.7 و14.5 بشكل مكثف. وطال القصف الحوثي مزارع المواطنين، بسلاح الدوشكا ومعدلات البيكا. وسقط مئات الضحايا من هجمات مليشيات الحوثي الإجرامية على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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