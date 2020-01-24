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هجمات حوثية على مزارع ومساكن التحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات حوثية على مزارع ومساكن التحيتا

الجمعة 24 يناير 2020

هجمات حوثية على مزارع ومساكن التحيتا

الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفاً غادرا بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

 

وكشفت مصادر محلية، عن قصف المليشيا لأحياء سكنية جنوب مركز مديرية التحيتا، بقذائف الهاون عيار 120.

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وتعرضت منازل المواطنين، بحسب المصادر، للاستهداف الحوثي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عياري 12.7 و14.5 بشكل مكثف.

 

وطال القصف الحوثي مزارع المواطنين، بسلاح الدوشكا ومعدلات البيكا.

 

وسقط مئات الضحايا من هجمات مليشيات الحوثي الإجرامية على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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