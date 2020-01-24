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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توزيع أطنان من المساعدات الإماراتية في حضرموت الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، 33 طنا من المساعدات الغذائية على أهالي محافظة حضرموت.

Advertisements وشملت المساعدات 400 سلة غذائية، بوزن 33 طنا و128 كيلوجراما، طالت ألفين و50 فردا من الأسر الفقيرة في مديريات حضرموت. وتهدف الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية، إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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