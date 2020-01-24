شكرا لمتابعة خبر عن مستشفيات العاصمة صنعاء .. تستقبل عشرات جثث الحوثيين قادمة من جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشرعية : تعلن رسميا فشل اتفاق استوكولهم وتحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة مصادر عسكرية : الجيش الوطني يسيطر قبل قليل على منطقة حريب في نهم وأنباء عن مقتل قيادي من العيار الثقيل للحوثيين (الاسم والتفاصيل) مراسل قناة الحدث : محمد العرب يوضح حقيقة مقتل عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين مصادر ميدانية تقطع الشك باليقين وتحسم الجدل بشأن سقوط جبهة نهم (وهذه تفاصيلها)

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