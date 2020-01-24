شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : اللواء سلطان الغرادة محافظ مأرب يصل جبهة نهم على رأس قوات عسكرية كبيرة لحسم معركة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 03:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

عزز الجيش الوطني جبهات القتال بقوات كبيرة بقيادة اللواء صغير بن عزيز واللواء سلطان العرادة الى جبهة نهم لمساندة الجيش الوطني في معركته ضد مليشيات الحوثيين. أقرأ أيضا : "سميع"بعد اعترافة بسقوط نهم .. يثلج قلوب اليمنيين ويزف بشرى سارة عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة "موعدنا ولقاءنا في صنعاء " Advertisements وقالت مصادر محلية ان القوات مدعومة بمسلحين قبليين وصلوا الى نهم لخوض معركة مصيرية مع المليشيات الحوثية وفقا لموقع أبابيل نت. وافاد المصدر ان معارك عنيفة تدور في الاثناء بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين بالقرب من معسكر الفريضة. وافاد المصدر ان الجبهة تشهد انتحار جماعي من قبل طرفي القتال وسقوط عشرات القتلى من الجانبين. واكدت المصادر ان طيران التحالف العربي نفذ خلال الساعات الماضية 15 غارة جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في قبضة نهم.

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