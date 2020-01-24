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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير التخطيط يبحث مع مفوضية اللاجئين سبل التعاون لمساعدة النازحين الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهانجير دوراني، سبل التعاون في ضوء الاستجابة لمساعدة النازحين.

Advertisements وفي اللقاء أشاد الوزير العوج بجهود المفوضية في اليمن.. مؤكداً على ضرورة زيادة التنسيق وتزويد الوزارة ببرنامج وخطة العام 2020م وكذلك تقرير انجاز العام المنصرم . وشدد على ضرورة خلق علاقة شفافية في تنفيذ المشاريع ومشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اعداد المشاريع بالتنسيق مع الجهات المستفيدة .. لافتاً إلى إستعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات والوكالات الأممية العاملة في مجالات الإنسانية والتنموية في اليمن.

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