الشايف : الأمم المتحدة لم تف بتعهداتها بشأن فك الحصار عن مطار صنعاء وإطلاق الجسر الطبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - ارفعوا الحصار عن مطار صنعاء

الخليج 365 – صنعاء

أعرب مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف عن أمله في أن تحمل زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء الخميس، انفراجه في موضوع فك الحظر عن مطار صنعاء وإطلاق الجسر الطبي الجوي الإنساني.

وقال الشايف إن الأمم المتحدة لم تف بتعهداتها فيما يتعلق بفك الحصار عن مطار صنعاء وإطلاق الجسر الطبي لنقل المرضى الذي كان من المتوقع إطلاقه بداية شهر يناير الجاري.

وأوضح مدير مطار صنعاء أنه كان من المقرر تسيير أول رحلة علاجية عبر الجسر الجوي من مطار صنعاء في بداية شهر يناير الحالي، بحسب تعهدات الأمم المتحدة والاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، حيث قامت إدارة المطار بعمل كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأصبح المطار جاهزا لتسيير الرحلات الجوية.

ولفت الشايف إلى أن المبعوث الأممي، وعقب وصوله بعد ظهر الخميس إلى مطار صنعاء لم يدل بأي تصريح حول رفع الحصار عن المطار، وتوجه مباشرة للقاء المسؤولين في صنعاء، ما يدل على عدم اكتراثه بمعاناة آلاف المرضى الذين توفي عدد كبير منهم وهم ينتظرون من الأمم المتحدة الإيفاء بتعهداتها وفتح المطار لتسيير الرحلات العلاجية.

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وقال مدير مطار صنعاء “طالبنا بأن تتولى الخطوط الجوية اليمنية نقل المرضى ولكن الصحة العالمية تطرح نقلهم عبر طائرات تابعة الأمم المتحدة”

وبين أن استقبال المطار المتواصل لرحلات الأمم المتحدة يؤكد جهوزيته لاستقبال الرحلات ويقطع الطريق أمام أي مبررات لتعطيل المطار.

وأكد أن استمرار اغلاق المطار يخالف القانون الدولي، محملا الأمم المتحدة مسؤولية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي.

وناشد الشايف المبعوث الأممي والأمم المتحدة بسرعة رفع الحظر عن مطار صنعاء وتسيير الرحالات العلاجية عن طريق الجسر الطبي المتفق عليه مع منظمة الصحة العالمية لإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر للخارج لتلقي العلاج.