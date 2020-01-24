شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : العميد طارق صالح يعلن عن دعم ومساندة جبهة نهم وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان "وتصريح هام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد مليشيات الحوثي باستخدام موانئ البحر الأحمر لتهريب الأسلحة.

وقال دويد، خلال زيارته لقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، إن قوات خفر السواحل تمكنت من تأمين السواحل والمنافذ البحرية المحررة في قطاع البحر الأحمر وحرمت المليشيات الكثير من المنافذ التي كانت تستخدمها لتهريب الأسلحة والمواد الممنوعة الأخرى.

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وأضاف، إنه لم يتبق لدى المليشيات سوى ثلاثة موانئ هي ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى والتى تستخدم لتهريب المواد الممنوعة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة.

وثمن العميد الركن صادق دويد النجاحات الكبيرة والمتواصلة التي تحققها قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر سواء في بناء قدراتها أو في تنفيذ المهام الموكلة إليها منذ تدشين عملها.

وأشار إلى حجم الاهتمام الذي تحظى به هذه القوات من قبل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية وكذلك من قبل قيادة القوات المشتركة والتحالف العربي.

ولفت دويد إلى حجم الدعم المقدم لقوات خفر السواحل وبما يوازي حجم المهام الموكلة إليها في سياق معركة الشعب اليمني للخلاص من الذراع الإيرانية، قائلا: إن قيادة المقاومة الوطنية والقوات المشتركة والتحالف العربي لا تدخر جهدا في دعم خفر السواحل.

وخاطب قوات خفر السواحل قائلا "نعول عليكم الكثير في حماية الجزر وحماية الثروة السمكية وكذا حماية الصيادين ومنع التهريب.

وأشاد دويد بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وقال: كلنا خدمة لهذا الوطن الغالي.. الوطن المعطاء وتخليصه من عصابة الحوثي الكهنوتية.

وأضاف، في جبهة نهم يلقنهم الأبطال دروسا قاسية. في الأيام الثلاث الماضية خسرت المليشيات الحوثية الكثير من عناصرها التي زج بهم المجرم عبدالملك الحوثي في معركة عبثية.

واعتبرا قصف الحوثيين للمدنيين في مأرب بصاروخ بالستي ردا هستيريا على حجم الخسائر التي يتكبدونها في الجبهة.

عقب ذلك زار العميد دويد ومعه العقيد عبدالجبار الزحزوح قائد خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، ميناء الحيمة واطلع على جاهزية الوحدات المرابطة فيه واستمع من العقيد الزحزوح إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام الموكلة إليها ومدى جاهزيتها للتنفيذ.

كما زار الورشة الفنية المركزية التابعة لقوات خفر السواحل واستمع إلى شرح من المهندسين، مشيدا بكفاءتهم والروح المعنوية التي يتحلون بها.