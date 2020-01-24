شكرا لمتابعة خبر عن المشاط يكشف عن اول خيارات للحوثيين في حالة عدم توقف زحف الجيش الوطني على العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : الجيش الوطني يقلب موازين المعركة بعد عملية انتحارية غير مسبوقه للحوثيين في الجوف وجبهة العاصمة صنعاء وردنا الان : العميد طارق صالح يعلن عن دعم ومساندة جبهة نهم وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان "وتصريح هام" عاجل : اطلق صاروخي باليستي حوثي على مدينة جازان بالفيديو شاهد : الجيش الوطني يفك شفرة جبهة نهم ويضع خطة للزحف نحو العاصمة صنعاء من ثلاثة محاور.. اخر المستجدات الميدانية حتي الان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشاط يكشف عن اول خيارات للحوثيين في حالة عدم توقف زحف الجيش الوطني على العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.