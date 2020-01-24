شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : إبليس يتجوّل في السعودية ويثير الفزع في شوارع.. وتحرك عاجل للشرطة في المملكة (صور وتفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورًا لشخص شكله غريب مفزع أطلق على نفسه لقب “إبليس” وأخذ يتجول في أحد المدن.

وأظهرت الصور الشاب وقد حوّل ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام أدوات التجميل، ليبدو بالصورة النمطية في الدراما العربية والغربية عن الشيطان.

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وأثارت الصورة حالة من الفزع والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيما تحرك الجهات الأمنية بشكل عاجل لإلقاء القبض عليه.

وأكد حساب “موجز الأخبار” المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في السعودية، أن قوات الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي يسمي نفسه “إبليس” دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

وشهدت السعودية خلال الفترة الماضية تطورات مثيرة بعد السماح بإقامة الحفلات ومنها “الهالووين” لأول مرة في تاريخ المملكة والذي يرتدي فيه الجميع أزياء غريبة ومخيفة.