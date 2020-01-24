شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : رسميا ..الرئاسة اليمنية تنفي سقوط جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 01:48 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نفى مصدر في الرئاسة اليمنية صحة الانباء المتداولة حول سقوط فرضة نهم .

أقرأ أيضا :

عاااجل : العميد طارق صالح يتلقى الضوء الاخضر لسحق الحوثيين في الساحل الغربي واشارة الزحف انطلقت

"سميع"بعد اعترافة بسقوط نهم .. يثلج قلوب اليمنيين ويزف بشرى سارة عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة "موعدنا ولقاءنا في صنعاء "

Advertisements

عاجل.. الجيش الوطني يسحق الحوثيين ويقلب موازين المعركة ويتقدم محرزا انتصار غيرمسبوق في الجوف وجبهة نهم

عاجل.. الجيش الوطني يسحق الحوثيين ويقلب موازين المعركة ويتقدم محرزا انتصار غيرمسبوق في الجوف وجبهة نهم

وأكد المصدر أن الاخبار التي تتناقلها وسائل اعلامية تابعة لميليشات الانقلاب عن تحقيق إنتصارات في نهم مجرد شائعات الغرض منها رفع معنوية مقاتليه الذي تم سحقهم في جبال نهم .

وتابع المصدر أن قيام ميليشيات ايران بقصفها للمناطق الآهلة بالسكان بمأرب إلا دليل على فشلهم في تحقيق أي إنتصار في نهم , مؤكدا أن مأرب ونهم عصية على الحوثيين ومحمية برجالها وبأبطال الجيش الوطني .