شكرا لقرائتكم خبر عن "سميع"بعد اعترافة بسقوط نهم .. يثلج قلوب اليمنيين ويزف بشرى سارة عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة "موعدنا ولقاءنا في صنعاء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 02:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

بث قبل لحظات، محافظ محافظة المحويت منشور يحمل بشرى سارة على صفحته بموقع فيسبوك.

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وقال سميع في منشوره: "أيها اليمانيون الأباة ..ثقوا بأن الله سيشفي صدوركم في الساعات القادمة بمنه وفضله ثم بعزائم ‎رجال الرجال الذين نفروا الآن وتوجهوا إلى وجهتهم المعلومة في قلب المعركة في ‎نهم".

وختم بقوله: "دعاؤكم مطلوب".

وكان سميع في منشور سابق، اعترف بسقوط فرضة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، بيد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "خسارة معركة هنا أو هناك لا تعني خسارة الحرب، فالمعارك سجال يوم لك ويوم عليك ، والعبرة بمن سيتبسّم في النهاية ومن سيبكي ندماً وخزياً".

وأضاف "قد قضت سنن الله أن الباغي المتمرد هو من سيلحقه الخزي والمذلة في نهاية المطاف واستقرؤوا تاريخ الحروب وكيف كانت نهاية الباغين الظالمين".

وتحدث وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية عن سقوط فرضة نهم بالكامل مساء الخميس، بيد الحوثيين عقب تنفيذهم عملية التفاف واسعة على قوات الجيش في المديرية الواقعة شرقي العاصمة صنعاء.



