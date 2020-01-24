شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : العميد طارق صالح يتلقى الضوء الاخضر لسحق الحوثيين في الساحل الغربي واشارة الزحف انطلقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 02:40 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رسميا قبل قليل فشل اتفاق استوكولهم وحملت الميليشيا الحوثية والمبعوث الاممي مسئولية ذلك.

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وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي "ان استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل".

وأضاف الوزير الحضرمي في تغريدة له في صفحة وزارة الخارجية "ان التصعيد العكسري الحوثي الاخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية".

وقال "‏لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".

وأضاف الحضرمي: تتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وافشال اتفاق استكهولم.

ونحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة.

