شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. اقوى وأشرس القبائل في مأرب تستنفر الآن وتحشد مقاتلين وتتوجه لمساندة الجيش الوطني في نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 01:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت قبائل محافظة مأرب (شرقي البلاد) النفير العام لمساندة قوات الجيش الوطني في فرضة نهم (شرقي العاصمة صنعاء). أقرأ أيضا : عاجل.. الجيش الوطني يسحق الحوثيين ويقلب موازين المعركة ويتقدم محرزا انتصار غيرمسبوق في الجوف وجبهة نهم Advertisements وردنا الآن : رسميا ..الرئاسة اليمنية تنفي سقوط جبهة نهم وحصل يمن برس" على فيديو مصور يظهر تحرك رجال قبائل مأرب لمساندة قوات الجيش الوطني الذي يخوض مواجهات ضارية مع الحوثيين في مديرية نهم. ويأتي هذا التحرك عقب سيطرة الحوثيين على منطقة الفرضة بمديرية نهم والتي تربط العاصمة صنعاء بمحافظات مأرب والجوف (شرقي البلاد).



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