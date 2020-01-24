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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : جبهة نهم تسقط بالكامل في يد الحوثيين

أفادت وسائل إعلام محلية ومصادر متطابقة بأن الحوثيون سيطروا على جبهة نهم بشكل كامل قبل قليل. وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيا الحوثية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على جبهة نهم شرق صنعاء. جديد اب برس : Advertisements جبهة نهم تسقط في يد الحوثيين

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي سيطرت على الجبهة بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية.

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