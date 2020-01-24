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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : اقوى القبائل اليمنية تفاجئ الجميع وتعلن " النكف " وعدد كبير من القاتلين والمعدات الثقيله لدعم الجيش بجبهة " نهم " ( تفاصيل )

كشفت مصادر قبلية بمأرب لـ اليمني اليوم أن قبائل "عبيده ومراد وجهم" اعلنت النكف لرفد الجيش في فرضة نهم والمخدرة مشيرة الى أن قوافل من التعزيز تحركت صوب الفرضه .

وحملت مصادر عسكرية مطلعة قيادة الشرعية والتحالف مسئولية انتكاسة المسار العملياتي لقوات الجيش الوطني والذي كان يتجه صوب تحقيق تقدم نوعي صوب البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء .

جديد اب برس :

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واعتبرت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " أن قوات الجيش الوطني تعرضت ومنذ السادسة مساء من مساء الخميس لهجوم عنيف وشرس من قبل الحوثيين استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة والقذائف وحتي الطائرات المسيرة وهو ما لا يمكن الصمود في مواجهتة لوقت طويل ويستدعي بالضرورة الانسحاب لتجنب الخسائر البشرية في صفوف القوات .

واشارت المصادر الى أن قوات الجيش بجبهة نهم لم تتلقي الدعم الامدادي اللازم لمواصلة التقدم وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة.