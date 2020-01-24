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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين في كافة المحافظات ( تفاصيل )

جديد اب برس : Advertisements عنت شركة الاتصالات اليمنية تيليمن في صنعاء إن الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم وأكدت تيليمن في بيان لها اليوم أنها تلقت تأكيدات من شركة GCX بأن عملية إصلاح الكابل البحري فالكون ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة Global Cloud Xchange المالكة للكابل البحري فالكون المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80 من السعات الدولية للإنترنت ومنذ التاسع من يناير الجاري انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة عنت شركة الاتصالات اليمنية تيليمن في صنعاء إن الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم وأكدت تيليمن في بيان لها اليوم أنها تلقت تأكيدات من شركة GCX بأن عملية إصلاح الكابل البحري فالكون ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة Global Cloud Xchange المالكة للكابل البحري فالكون المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80 من السعات الدولية للإنترنت ومنذ التاسع من يناير الجاري انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة

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