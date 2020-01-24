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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : مصادر في حكومة هادي تعلن سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين ( تفاصيل )

قالت مصادر أعلامية في حكومة هادي أن جبهة نهم سقطت بالكامل تحت سيطرة قوات الحوثيين قبل ساعات ، ونقلت عدن الغد عن مصادرها أن جبهة نهم سقطت فجر الجمعة بيد قوات صنعاء ، ووفقا لعدن الغد فأن القوات الموالية للحوثيين سيطرت على الجبهة بشكل كامل. جديد اب برس : Advertisements واشارت المصادر الى ان القوات الموالية للحوثيين سيطرت على فرضة نهم عقب اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.

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