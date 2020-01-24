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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : الكشف عن ترتيبات اماراتية لتشكيل تحالف بين الانتقالي والحوثي للسيطرة على مارب والجوف وشبوة (تفاصيل صادمة وصفقات سرية)

حوار مع ابو حيدر

السلام عليكم استاذ عادل وطابت ليلتك معك ابو حيدر من جماعة أنصار الله.

جديد اب برس :

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الحسني : وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله.





ابو حيدر: كيف الامور في مأرب؟!

الحسني :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.

ابو حيدر: هههه زحلقت عليكم عدن وستتبعها مأرب إلى الجحيم يا جماعة الإخوان.

الحسني :نبارك لكم دعم الإمارات ولكن فقط اذكرك ان هاني وعيدروس قبلك راهنو على سقوط مأرب فدكت رجال الله عروشهم وذهب هاني إلى المراقص في فرنسا فإذا تحب الرقص معه تواصل به.

ابو حيدر: لسنا كهاني وعيدروس وانت جربتنا يا حسني وحاربتنا وتعلم بأسنا ولك العهد ان مأرب خلال أيام في قبضتنا ومن ثم ليس عندنا مشكلة في مد الحبال مع الإنتقالي او غيره في إطار اقليمين وبقاء الوحدة.

الحسني: اعلم علم اليقين ان مشروعكم واحد والمخرج واحد وتاريخ عيدروس في الضاحية الجنوبية في لبنان لم ينساه شرفاء الجنوب واليمن عموما ولكني لن أقول لك اذهب انت وعيدروس إلى الجحيم بل اقول لكم تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم لنحافظ على ما بقي من كرامة وسيادة هذا البلد وشكلو لكم أحزاب سياسية تمثلكم وتمثل فكرتكم فان اختاركم الشعب واختار فكرتكم فيا مرحبا لكن فرض الفكرة بالقوة، والاستقواء بدول خائنة للأمة لن يفيدكم بل سيهدم فكرتكم.

ابو حيدر :أليست قيادتكم في حزب الإصلاح عملاء للسعودية وكلهم يسكنون في أضخم الفلل بينما الشعب يموت جوعا والبلاد تستباح وهم رقود لماذا العتب علينا إذا أخذنا دعم من الإمارات وليس هناك عيب ان تأخذوه انتم من السعودية لماذا حلال عليكم حرام علينا؟

الحسني: اولا صدق أو لا تصدق لم أكن يوما في حزب الإصلاح لكن حين أرى محمد بن زايد الصهيوني يجلب عليهم بخيله ورجله وماله وعاده وارى قوى العمالة والخيانة ترميهم بقوس واحدة فهنا يتحتم علي ان اتخندق معهم للموت ولن أتراجع وبقاء الكثير من قادتهم في السعودية جبن في تاريخهم ولن ادافع عن جبان ما احياني الله لكن انتم تتهموهم انهم عملاء السعودية وصديقكم الإنتقالي يتهمهم انهم عملاء قطر والمعروف ان هذا تناقض يا ليت تسدو على كلمة واحدة. ومن ثم اذا كانوا في قطر والسعودية من يحاربكم بالميدان، هذا يدل ان القوى الوطنية مجتمعة وليس حزب الإصلاح وحده.

ابو حيدر: يا حسني الايام دول والإصلاح والمؤتمر وعيال الأحمر وعفاش عبثو ببلد سنين وانتم في الجنوب اول من ثار عليهم جربونا مثل ما جربتوهم وستروا الفارق في كل شي نحن مع الله لسنا مع احد.

الحسني: تعلم يا بو حيدر ان الشعب اليمني كله خرج في ثورة سمع بها العالم ضد النظام السابق وكانت عندنا احلام وطموحات في بناء يمن جديد يتساوى فيه الجنوبي والشمالي والحاشدي والبكيلي والمدني كلهم سواء في دولة قانون ونظام، الكل تحت مظلة دستور واحد يسوده العدل والمساواة لكن ماذا حصل اقسم انك تعلم يقينًا ان من ادخلكم لصنعاء هم أصحاب فكرة الثورة المضادة، نكاية بالتغيير الذي يطمح له الشعب اليمني والشعوب العربية والحلم بالوصول لمرحلة التداول السلمي للسلطة وتقاسم الثروة بين أبناء هذا الشعب المكلوم، فهل يعقل ان ترفض الناس نظام التوريث ايام صالح ونقبل بنظام السيد والزنبيل والقنديل أليس منكم رجل رشيد؟!!!

ابو حيدر: كل هذه دعايات صنعاء ترحب بكم جميعا وليس من هذه الأمور شي لكن ما رضيو وصميتوا اذانكم تجاه دعواتنا لكم، ٠فلنا خيارات ستروها في الأيام القادمة.

الحسني: اعلم خياراتكم وبرنامجكم في إسقاط مأرب والجوف يتزامن ذلك مع ترتيب لعيدروس والانتقالي الإماراتي لكن اقول لك سيفشل هذا الخيار وسيتحطم ولن تمضي الأمور كما يعتقد بن زايد ومن سار في فلكه او كما تخططون، صحيح صنعاء بايديكم وعدن بيد الإنتقالي في ضل أضعف رئيس عرفته اليمن في تاريخها لكن لتعلم وليعلم من وراءك ان اليمن اكبر منكم وغدا ستعلمون من الصياد ومن الفريسة.

ابو حيدر :اعطنا عشر ايام اذا لم نردد الصرخة في مأرب احلق شنب بو حيدر.

الحسني:رهانكم على دعم الخونة ورهاننا على الله وحده وإيمان لا توزنه الجبال فارتقبوا انا مرتقبون.