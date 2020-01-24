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عدن - ياسمين التهامي - "بشرى سارة" لليمنيين في كافة المحافظات (تفاصيل )

اعلنت شركة الاتصالات اليمنية (تيليمن)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء إن الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم.

وأكدت تيليمن في بيان لها، اليوم، أنها تلقت تأكيدات من شركة ( GCX) بأن عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل.

وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة ( Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون" المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

ومنذ التاسع من يناير الجاري، انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة. جديد اب برس : Advertisements

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