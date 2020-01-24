شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء ( تفاصيل )

جديد اب برس :

Advertisements

فراء اوروبيون وعن كثب يستطلعون الوضع الانساني والاقتصادي الذي تسبب به العدوان في محافظة الحديدة ، ولا تعويل على هذا اللقاء، وإنما من قبيل التبيين وتوضيح الصورة لا أكثر، وبعض السفراء الذين التقوا بوزير الصحة، والسطة المحلية والفريق الوطني لتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة ، وفود دول تشارك بصورة مباشرة في الانتهاكات و في تعقيد الوضع الانساني باليمن ، والحديث طويل، على أن ذلك لم يحرك المجتمع الدولي بأكثر من احصاء ارقام للمأساة الانسانية والاقتصادية المفتعلة والمتعمدة ضمن حرب الخبز والدواء . وهي الحرب التي يخوضها اليمنيون بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وما تقوم به المؤسسةُ العامةُ لتنميةِ وإنتاجِ الحبوبِ من مشاريع في اطار الأمنَ الغذائيَّ ودعم ومساندة المزارعين بشراء وتسويق محاصلهم من الحبوب تجربة وضعت عددا من بلدان العالم على طريق النهضة والتقدم والتحرر الاقتصادي بعد التحرر السياسي. ووفي خطوة تعزز التلاحم في مواجهة التحديات شهدت عمران صلحا تأريخيا برعاية رسمية مباركة ، لإنهاء ثأر قبلي وقضية معقدة ظلت عقوداً ، بين قبائل قفلة عذر وحبور ظليمة في محافظة عمران ، التقى الاخوة وتصافحت الايدي الكريمة لوقف الدم وتوجيه الرصاص نحو العدو الخارجي فلسطينيا يقتل العدو الاسرائيلي الاطفال في غزة ويحرق المزارع في محيطها ، بينما يحشد إلى القدس المحتلة لجمع قادة الدول لحضور مؤتمر المحرقة المزعومة ، وفي محيط ذلك صمت عربي معهود ومقاومة فلسطينية معقودة على الاحرار في المنطقة والعالم، اقليما يتحضر العراقيون لمليونية طرد القوات الاجنبية من بلاد الرافدين ، وهي الخطوة الشعبية التي ستكون الاكبر في هذا المسار منذ العزو الامريكي ، بعد ان قطع العراقيون شوطا في انتاج قرار سياسي يطلب مغادرة الغزاة والمحتلين ، والمليونية المرتقبة تحذير أولى يمهد لخطوة قاسية تخرج الامريكيين أفقيا، ان لم يستجيبوا للضغوط السياسية والشعبية.