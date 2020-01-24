الحوثي يوجه دعوة هامة للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الخميس، السعودية لإطلاق بقية أسرى مبادرة حسن النية التي أعلنت بموجبها إطلاق 200 أسير من الجيش واللجان الشعبية.

وقال الحوثي: “السعودية أعلنت أنها ستطلق 200 أسير قبل فترة على أساس مبادرة حسن النية لكنها حتى الآن لم تطلق العدد كاملًا”.

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وطالب السعودية بإطلاق الـ72 أسيرًا الباقين من المبادرة السابقة التي أعلنتها وافرجت بموجبها عن 128 أسير من اصل المئتين أسير الذي شملتهم المبادرة.

ولفت إلى أن خطوات السلام المتتابعة تعزز الثقة، لا التلكؤ والتردد..

وجدد عضو السياسي الأعلى دعوته دول العدوان لإطلاق جميع الأسرى بحسب ما نص عليه اتفاق السويد.