مراقبون: أحرار اليمن سينتصرون على الحوثي والإخوان ومشاريع إيران وقطر وتركيا:

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 أفاد مراقبون، بأن معركة اليمنيين الأحرار على معارك الحوثي والإخوان ستنتصر، مشيدين بمشروع الوطن اليمني وبأنه سينهي مشاريع إيران وقطر وتركيا. وبحسب المراقبين الذين تحدثوا لمراسل "الخليج 365"، تدور ثلاث معارك في اليمن. Advertisements وطبقاً للمراقبين فإن المعركة الأولى تقودها المليشيات الحوثية ضد الوطن وذلك لتمكين المشروع الإيراني في اليمن والإنطلاق نحو الدول المجاورة. أما المعركة الثانية - وفقا للمراقبين - يقودها حزب الإصلاح الإخواني ضد الوطن وذلك لتمكين المشروع القطري والتركي والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في السيطرة على اليمن والانطلاق نحو الدول المجاورة. أما المعركة الثالثة يقودها اليمنيون الأحرار وبمساندة أشقائهم في التحالف العربي لتمكين الشعب اليمني من حكم نفسه واحترام جيرانه وعدم القبول بمشاريع أجنبية داخل الوطن. مشددين على أن معركة اليمنيين الأحرار ستنتصر على معارك الحوثي والإخوان وسينتصر مشروع الوطن اليمني على مشاريع إيران وقطر وتركيا والإخوان.

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