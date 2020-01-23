شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة .. الصناعة تصدر قراراً يحدد سعر رغيف العيش في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن قرارا بتحديد وزن وسعر القرص الروتي "رغيف العيش" بعد تلاعب بعض المخابز والافران بالتسعيرة خلال الايام الماضية. وذكر القرار الذي أصدره نائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي انه تم تحديد سعر القرص الروتي بـ 20 ريال وفقا للتسعيرة السابقة. واوضح القرار ان يكون وزن القرص الروتي 52 جراما؛ وسعر الكيلو للمستهلك 380 ريال. وكانت عدد من الافران رفعت سعر القرص الروتي الى 25 ريال وهو الامر الذي لاقى تنديدا واسعا.



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