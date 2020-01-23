ياسين نعمان : الحوثيون لا يعنيهم إلا أنفسهم وإطالة الحرب لصالحهم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

دعا سفير اليمن لدى لندن، الدكتور، ياسين سعيد نعمان، إلى عقد مؤتمر صغر للوقوف أمام وثيقة سياسية وعسكرية للخروج برؤيا وخطة عمل لمواجهة التحديات بصورها المختلفة في اليمن، في ظل رفض الميليشيا الحوثية الإنقلابية بأي تسوية لا تبقيهم كسادة على اليمن .



وقال ياسين في منشور له بالفيسبوك، أن الميليشيات كل ما يعنيهم هو تأمين مكانتهم في السلم السياسي والاجتماعي لليمن ، لا كمواطنين لهم ما للمواطنين من أبناء اليمن وعليهم ما عليهم ، وإنما كحكام ، وجلادين ، وأصحاب امتيازات خاصة ومن ثم إقامة نظام سياسي يحقق لهم حماية هذا الهدف . وعلى هذا الطريق ليتدمر اليمن ويشقى أبناؤه ويشردوا وتسفك دماؤهم .. لا يعني لهم ذلك شيئاً في سبيل تحقيق هذه الغاية التي لا تدانيها أهداف أو غايات أخرى .

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وأضاف "مع مرور سنين الحرب تتعاظم فرص الحوثيين في تحقيق هذا الهدف ، الأمر الذي يصبح معه مستحيلاً حينذاك الوصول إلى تسوية دون أن يكون ذلك الهدف عنصراً حاكما في معادلة التسوية .. ولهذا فإن تطويل أمد الحرب لا يخدم غير ما يسعى اليه الحوثيون ، وهو إعادة إنتاج يمن بمقاس يسمح لهم أن يكونوا فيه سادة لا مواطنين" .

وأكد قائلاً "بالطبع لن يكون هذا هو اليمن الذي يحمل أبناءه نحو المستقبل ، وإنما اليمن الذي يحاصر أبناءه في الزمن المستهلك الذي أورثهم الخوف والجوع والفقر والتخلف" .

وتابع "مسارات مخيفة ومفزعة .. وفي حين نرى حقائق هذا المشروع ماثلة أمام أعيننا ، فإن الإخفاق في صياغة المواجهة الحاسمة معه تطرح أكثر من سؤال حول أهليتنا لإخراج اليمن من هذا المأزق .. والله إنني لا أقلل من التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها المقاومون لهذا المشروع والتي يجب أن ننحني إجلالاً لها" .

وأكد أنه آن الأوان لإعادة بناء مقاومة هذا المشروع على أسس تتحدد فيها هزيمة المشروع بمعنى كسر مقاومته ورفضه لبناء دولة المواطنة التي يتطلع إليها اليمنيون .. لافتاً إلى أنه في كثير من التجارب التاريخية كان المغامرون في حاجة إلى هزيمة من هذا النوع لتصحيح مسار تاريخي يحميهم ويحمي الجميع من مغامرتهم وطيشهم . ويحتاج ذلك بالطبع الى تأكيد حقيقة مقابلة وهي أن المنتصر لا بد أن يكون صاحب مشروع للبناء .

وشدد على ضرورة الفصل بين الدولة والحامل السياسي والشعبي لمقاومة هذا المشروع فيما يخص الأدوات وليس الهدف، وبناء العلاقة مع التحالف بديناميات ذات أبعاد استراتيجية والتي بدونها سيخترق التحالف بأكثر من محاولة لتدميره .