رئيس الوزراء : الميليشيات تؤكد بجرائمها دمويتها وتجردها من القيم الاخلاقية والإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية المستمرة تؤكد دمويتها وتجردها من القيم الأخلاقية والإنسانية .

Advertisements

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي مع البرلماني، حسين السوادي، لتعزيته في الشهداء الذين سقطوا جراء الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف منزله في محافظة مأرب مما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى من أسرته .

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان مليشيات الحوثي وعلى وقع الهزائم المتوالية في ميادين المعركة من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تلجأ إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين، في نهج يعكس فكرها الانتقامي ضد اليمنيين.. مشيرا إلى ان هذه الدماء الزكية التي تزهقها المليشيا الانقلابية سترتد وبالا عليها ولن تنجو بفعلتها طال الزمن ام قصر.

ونقل رئيس الوزراء، للنائب البرلماني حسين السوادي تعازي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعواته للشهداء بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل.

بدوره، عبر عضو مجلس النواب حسين السوادي عن تقديره للفتة الإنسانية من دولة رئيس الوزراء وما يبذله من جهود كبيرة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية لتخليص الشعب اليمني من هذه العصابة الظلامية والاجرامية التي تجاوزت بانتهاكاتها وجرائمها كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمد كل شهداء الوطن بالرحمة والمغفرة وان يعجل بتحقيق النصر لليمن وشعبها.