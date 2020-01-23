شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي وعبر قيادي حوثي يتوسل ويطلب من الملك سلمان هذا الطلب الغير المتوقع خاصة على ظل اندلاع المعارك في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يذرف الدموع بعد الفاجعة التي حدثت لأقرب الناس اليه والديوان الملكي السعودي يصدر بيان هام صدم الشعب السعودي تفاصيل "حصرية" وردنا للتو.. دمعت عينا صدام حسين وأصابنا جميعا بالذهول محقق الـ CIA يكشف "بالفيديو" اللحظات الأولى للقائه بالرئيس الراحل ويفجر مفاجأة عما حدث في الغرفة السرية هام : وثائق عسكرية تكشف إخفاء الانتقالي أسلحته وقيادات تحذر من طعنة غادرة للجيش الوطني بشبوة وبدعم إماراتي السعودية تباغت اليمنيين وتتدخل بشكل عاجل لمنع انهيار العملة اليمنية ..شاهد ماذا فعلت لانقاذ الريال اليمني من الانهيار

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