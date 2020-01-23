شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الاعلام الحوثي يعترف ولأول مرة, بالمواجهات والمعارك الطاحنة التي تدور أطراف مديرية بني حشيش !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعترف اعلاميين وصحفيين حوثيين , بالمواجهات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في اطراف مديرية بني حشيش ,شمال شرق صنعاء .
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ليست معركة نهم ..اندلاع معركة ومواجهات طاحنة وقتال شرس يخوضه الجيش الوطني الليلة ضد مليشيا الحوثي !!
عاااجل :صحفي يمني ,يرأس هيئة تحرير اشهر الصحف المحلية المستقلة, يفاجئ الجميع , ويؤكد "هذا الطرف الذي سينتصر في معركة " نهم " والسبب ..تفاصيل حصرية!!
ونشر عدد من الصحفيين التابعين للمليشيات الحوثية , انباء على مواقع التواصل الاجتماعي , يزعمون بها انتصارات مليشياتهم على الجيش الوطني في جبهة بني حشيش .
وبحسب الصحفيين والاعلاميين من انصار الحوثي , فان مليشياتهم استطاعت السيطرة على بني حشيش , وهذا ما يدحض اداعاءاتهم واكاذيبهم السابقة التي تزعم بعدم وجود اي مواجهات في بني حشيش .
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. الاعلام الحوثي يعترف ولأول مرة, بالمواجهات والمعارك الطاحنة التي تدور أطراف مديرية بني حشيش !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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