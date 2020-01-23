شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الاعلام الحوثي يعترف ولأول مرة, بالمواجهات والمعارك الطاحنة التي تدور أطراف مديرية بني حشيش !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف اعلاميين وصحفيين حوثيين , بالمواجهات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في اطراف مديرية بني حشيش ,شمال شرق صنعاء .

أقرأ أيضا :

العميد طارق صالح يعلن دعم ومساندة جبهة نهم , وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان وتصريح هام

Advertisements

ليست معركة نهم ..اندلاع معركة ومواجهات طاحنة وقتال شرس يخوضه الجيش الوطني الليلة ضد مليشيا الحوثي !!

عاااجل :صحفي يمني ,يرأس هيئة تحرير اشهر الصحف المحلية المستقلة, يفاجئ الجميع , ويؤكد "هذا الطرف الذي سينتصر في معركة " نهم " والسبب ..تفاصيل حصرية!!



ونشر عدد من الصحفيين التابعين للمليشيات الحوثية , انباء على مواقع التواصل الاجتماعي , يزعمون بها انتصارات مليشياتهم على الجيش الوطني في جبهة بني حشيش .



وبحسب الصحفيين والاعلاميين من انصار الحوثي , فان مليشياتهم استطاعت السيطرة على بني حشيش , وهذا ما يدحض اداعاءاتهم واكاذيبهم السابقة التي تزعم بعدم وجود اي مواجهات في بني حشيش .

