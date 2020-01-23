شكرا لقرائتكم خبر عن ليست معركة نهم ..اندلاع معركة ومواجهات طاحنة وقتال شرس يخوضه الجيش الوطني الليلة ضد مليشيا الحوثي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 11:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت مصادر بمحافظة الضالع جنوب عن إشتعال جبهة الضالع في بتار والجب والفاخر. أقرأ أيضا : Advertisements العميد طارق صالح يعلن دعم ومساندة جبهة نهم , وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان وتصريح هام وقالت المصادر ان مواجهات تجري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بسن القوات المشتركة من جهة لمليشيا الحوثي من جهة أخرى. واوضحت المصادر ان المواجهات تجددت قبل قليل وإن المليشيا منهاره وتلجأ للقصف العشوائي على منازل السكان.وذكرت مصادر أن تحرك جبهات الضالع وغيرها من الجبهات أمر ظروري لمساندة جبهة نهم.



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