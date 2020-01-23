شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل :صحفي يمني ,يرأس هيئة تحرير اشهر الصحف المحلية المستقلة, يفاجئ الجميع , ويؤكد "هذا الطرف الذي سينتصر في معركة " نهم " والسبب ..تفاصيل حصرية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 10:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الزميل الصحفي " محمد عايش " رئيس تحرير صحيفة الأولى المستقلة منشورا على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " ضمنه رؤيته وتوقعاته لمآلات ما يحدث في جبهة " نهم " وفق منظور تحليلي لايخلو من الموضوعية .

أقرأ أيضا :

العميد طارق صالح يعلن دعم ومساندة جبهة نهم , وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان وتصريح هام

ليست معركة نهم ..اندلاع معركة ومواجهات طاحنة وقتال شرس يخوضه الجيش الوطني الليلة ضد مليشيا الحوثي !!

Advertisements



" اليمني اليوم " ينشر نص المنشور : "حوّل الحوثيون أتباعهم إلى مقاتلين عقائديين يبحثون عن الموت في الجبهات أكثر من بحثهم عن الحياة في بيوتهم.

وحوّل الإخوان جمهورهم إلى مقاتلين مرتزقة بدون وعي ولا هدى سياسي، يبحثون عن اللحم والمرق والمرتب أكثر من بحثهم عن الانتصار.

هذه تجربة خمس سنوات من الحرب..

ومن يتوقع أن ينتصر جيش يقوده محسن والمقدشي والإخوان حتى بكيلومتر واحد من الأرض فإنه واهم.

وأبعد من هذا فإن الإخوان منذ حوالى سنتين مضت قرروا الإبقاء على كل خطوط الرجعة مع الحوثيين مفتوحة، حتى ان كل إعلامييهم نفوا بشدة أن يكون الحوثيون هم المسؤولين عن الضربة الصاروخية الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من 100 مقاتل في مأرب.

قطر وتركيا وإيران، لذلك، ستضمن الفوز للحوثيين في جبهة نهم الإخوانية.

والأيام بيننا..

ويا فقيه حدث.

