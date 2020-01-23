شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض .. بشرى سارة للوافدين اليمنيين والمرافقين..بشأن تخفيض الرسوم والمقابل المالى ,والتراجع عن القرارات السابقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 09:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

طالبت دراسة سعودية حملت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، بمراجعة قرارات المقابل المادي على الوافدين والمرافقين بالمملكة، ورسوم الخدمات البلدية، وعدم المغالاة في معدلاتها وتفادي العشوائية في إصدارها، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أقرأ أيضا : العميد طارق صالح يعلن دعم ومساندة جبهة نهم , وحراس الجمهورية تصعق الحوثيين ,وتعلن بيان وتصريح هام ليست معركة نهم ..اندلاع معركة ومواجهات طاحنة وقتال شرس يخوضه الجيش الوطني الليلة ضد مليشيا الحوثي !! Advertisements عاااجل :صحفي يمني ,يرأس هيئة تحرير اشهر الصحف المحلية المستقلة, يفاجئ الجميع , ويؤكد "هذا الطرف الذي سينتصر في معركة " نهم " والسبب ..تفاصيل حصرية!! رسميا .. الاعلام الحوثي يعترف ولأول مرة, بالمواجهات والمعارك الطاحنة التي تدور أطراف مديرية بني حشيش !!

وقالت الدراسة التي طرحت في اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس إنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة. وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية، مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضا الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة، ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



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