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عدن - ياسمين التهامي - زوج نانسي عجرم يسقط في الفخ والكشف عن اتصالات سرية بينه وبين الشاب السوري القتيل.. مفاجأة مدوية بعد استجواب فادي الهاشم

استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الخميس، الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم على خلفية حادثة قتله للشاب محمد الموسى داخل منزله مؤخرا.

وقالت وسائل إعلام إن القاضي استجوب الهاشم لمدة ثلاث ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر مارس المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسي عجرم للاستماع إلى إفاداتهم.

جديد اب برس :

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وأضافت المصادر أن “داتا” الاتصالات أظهرت أن القتيل اتصل حوالي ثلاث مرات بعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل حادثة مقتله، لكن المصادر لم تكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينهما خلال هذه الاتصالات، خاصة وأنه تبين أن هناك اتصالا استغرق 4 دقائق.

زوج نانسي عجرم يسقط في الفخ

من جهتها أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجيل لبنان، اليوم الخميس.

وأضافت عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن “الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله”.، مشيرة إلى أنه “خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه”.

وتابعت أنه “تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية”.

وكانت أولى جلسات التحقيق مع فادي الهاشم قد بدأت ظهر الخميس في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، وذلك للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب الموسى وقتله.

وكانت القاضية غادة عون ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.

وتواجد محامو كلا الطرفين في أولى جلسات التحقيق لبدء النظر في القضية.

مفاجأة بعد استجواب فادي الهاشم

في غضون ذلك؛ قررت نانسي عجرم، استئناف نشاطها الفني، بعد مرورها بفترة عصيبة إثر سقوط قتيل في منزلها، على يد زوجها.

وكشفت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم، عبر إنستغرام، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء أول حفل غنائي بعد هذه الأزمة.

وكانت أنباء قد ترددت عن انسحاب نانسي عجرم من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب الحادث والتحقيق مع زوجها.