شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم” يفجر مفاجأة جديدة: هذا ما سيحدث لـ”محمد بن سلمان” في 2020 وحدث مزلزل في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبأ الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك بان تشهد المملكة العربية السعودية، العديد من الأحداث التي تتعلق في كثير منها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وكان حايك الذي اعتاد مع مطلع كل عام أن يكشف عن نبوءاته توقع أن يشهد العام المنصرم مقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إذ قال على قناة “MTV”: “ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس..” وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان.

وفي هذا العام، توقع حايك عبر القناة ذاتها، أن تشهد المملكة العربية السعودية جملة من التطورات على أكثر من صعيد، وذلك على النحو التالي.

– المملكة العربية السعودية بأعلى سلطاتها بتحط في لبنان وسوريا

– تبدل بالحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم

– العيد الوطني السعودي للعام 2020 لن يكون عيدا مثل كل الأعياد

– كل المناصب رهن منصب محمد بن سلمان

– سكون مخيف يسكن الرياض

– ستترك السفيرة السعودية في واشنطن بصمتين

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– الوليد بن طلال يبرمج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة

– الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي رح يشكل قيمة مضافة استثنائية

– إثر خطوة في واقع المملكة سيظهر من جديد اسم الأميرين محمد بن نايف وعبدالعزيز بن فهد

– مفاجأة المفاجئات وهدية الهدايا يقدمها الملك للمملكة وشعبها

– الأمير محمد بن سلمان يهجم بملف خاشقجي من دون الحاجة لأي وضعيه دفاعية

– ستتعدد صور محمد بن سلمان ولكن واحدة منها ستضيع وتجنن عقول الناس

– الإرهاب سيفتح ثغرة في الطوق السعودي

– أسلاك شائكة وبعض الحواجز بوجه سعود القحطاني رغم البراءة التي أخذها

– ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الخطوات الاستباقية رح يشق الدرب بخطر لانتزاع لقب الملك.

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