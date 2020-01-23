شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. أنتشار صورة فاضحة من حفل زفاف "محمد بن راشد" .. و الأميرة "هيا بنت الحسين" تذرف الدموع .. شاهد (صورة صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة ظافر بن مسعود هادي الأحبابي، وراشد علي بن عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي.

وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لذوي المعاريس أفراحهم، متمنياً لأنجالهم حياة زوجية هانئة مكللة بالسعادة.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين، عدد من المسؤولين ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة.

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