شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. إنطلاق مهرجان الشعوب والتراث الدولي الثالث والان مع التفاصيل الكاملة
وستستمر فعاليات اليوم الأول حتى مساء يوم غدٍ حيث سيتم تقديم عرض مسرحي متنوع سيتضمن مفاجأت، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة . وقد أثار غياب أجنحة المحافظات الشمالية التي شاركت في النسختين الأولى والثانية، إستياء الزوار الذين، استغربوا إستثنائهم تحت مزاعم "دواعي أمنية"، مشددين على ضرورة عدم خلط السياسة بمثل هذه الفعاليات الثقافية التراثية . وقال المسؤول الإعلامي للمهرجان، وضاح الاحمدي لـ(الخليج 365) أن هذه المهرجان هو الثالث الذي تحتضنه عدن .. لافتاً إلى أن هذا المهرجان يحمل رسالة للعالم تؤكد أن العاصمة عدن هي مدينة للتعايش والسلام . وأشار إلى النقص الذي يتضمنه المهرجان بغياب المحافظات الشمالية .. لافتاً إلى أن اللجنة العليا المنظمة هي من قررت عدم مشاركتهم لدواعي أمنية .
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