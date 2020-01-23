قصف حوثي عنيف على الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وشنت قصفاً بالأسلحة الثقيلة استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة

Advertisements وقالت مصادر محلية أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية جنوب مركز مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 بشكل عنيف خلال الساعات الماضية وأكدت المصادر أن منازل المواطنين تعرضت للإستهداف الحوثي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وسلاح عيار 14.5 بشكل مكثف ومستمر وأشارت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على مزارع المواطنين عصر اليوم مستخدمة سلاح الدوشكا ومعدلات البيكا وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية باستهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة راح ضحيتها مئات الشهداء والآف الجرحى من المدنيين الأبرياء

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