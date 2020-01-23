بعد اشتباكات عنيفة.. القوات الجنوبية تكسر هجوما حوثيا في بتار غرب الضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

تمكنت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة من كسر عملية عسكرية هجومية للمليشيات الحوثية في محيط منطقة بتار بقعطبة غربي محافظة الضالع.

وقال مصدر ميداني، بأن المليشيات المدعومة من إيران شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الجنوبية الواقعة علي نسق الجبهة الأول في بتار و استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها: أسلحة الدروع، و المضادات الجوية.

Advertisements

و طبقا للمصدر، فإنه بعد اشتباكات عنيفة تمكنت القوات الجنوبية من التصدي لهجوم المليشيات و كبدتهم خسائر جديدة وسط سقوط عددا من القتلى و الجرحى في صفوف العناصر الحوثية المدعومة من إيران.

و في سياق متصل تكمنت كتائب الشهيد القائد "مروان العشوي" من إجبار مجاميع حوثية مسلحة على التراجع صوب منطقة بلاد الحيقي بعد محاولات الأخيرة التسلل و استحداث ثكنات عسكرية بالقرب من موقع "القفة" الذي تسيطر عليه كتائب "العشوي" واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" شمال و غربي محافظة الضالع.