شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني ينفي المزاعم التي تتحدث عن غارة خاطئة قصفت مواقع الشرعية في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى وزير الإعلام، معمر الإرياني المزاعم التي تتحدث عن غارة خاطئة لمقاتلات التحالف العربي إستهدفت مواقع الشرعية في نهم . وقال الإرياني في تغريدة له بتويتر، "ننفي جملة وتفصيلا صحة ما نشرته وتروج له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، في سقوط جديد يمس بمهنية وحيادية هذه القنوات والقائمين عليها في تغطية الأزمة اليمنية" . وأستغرب الإرياني من تزامن هذه الإشاعات والأكاذيب مع تصعيد مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية في جبهة نهم، بهدف خلط الاوراق والنيل من معنويات الجيش الوطني وعموم المواطنين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية وعبر عن إسفه لإنجرار عدد من المواقع الإخبارية المساندة للشرعية والإعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلف هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة .. داعياً مجددا الجميع لعدم الوقوع ضحية الدعايات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة .



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