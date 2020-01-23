منظمات يمنية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية جرائم الحوثيين في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملت منظمات يمنية في محافظة مأرب الأمم المتحدة والمجتمع الدولية المسئولية الانسانية والاخلاقية، في حماية السكان المحليين والنازحين في مدينة مأرب من استهدافهم المتكرر بالقصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي كان اخرها قصف منزل احد النازحين من محافظة البيضاء بصاروخ مساء الاربعاء نتج عنه استشهاد واصابة ستة مدنيين معظمهم نساء واطفال. وطالبت المنظمات الحقوقية و مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، في الوقفة التضامنية أمام منزل البرلماني حسين السوادي، اليوم، المجتمع الدولي، بتقديم المسئولين عن الهجمات المتكررة التي تستهدف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي الى المحاكمة العادلة وضمان عدم افلاتهم من العقاب. وأعلنت منظمات "حماية للتوجه المدني، شبكة اليمن لحماية حقوق الانسان، شاهد للحقوق والتنمية، هود، شهود للحريات، ومكتب حقوق الانسان بمأرب"، تشكيل فريق ميداني مشترك لتوثيق جرائم مليشيا الانقلاب في المناطق السكنية التي تعرض للقصف الصاروخي الارهابي.



وأرتكبت ميليشيا الحوثي الإنقلابية العديد من الجرائم خلال اليومين الماضيين بحق المدنيين في محافظة مأرب تمثلت في قصف المساجد والمنازل بالصواريخ .

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