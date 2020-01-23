تحذير رسمي وعاجل من الجوازات السعودية لكل المغتربين المقيمين في كل المدن السعودية بشأن منصة ابشر واتخاذ هذا الاجراء السريع

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تباغت اليمنيين وتتدخل بشكل عاجل لمنع انهيار العملة اليمنية ..شاهد ماذا فعلت لانقاذ الريال اليمني من الانهيار ليس الملك السعودي ولا الاردني..اسرائيل تباغت كل اليهود وتثير جنونهم بهذا العمل الجنوني الذي سيخلد ذكرى هذا الملك العربي ( صورة ) تيليمن تصدم اليمنيين بإعلان جديد حول موعد عودة خدمة الإنترنت (تفاصيل صادمة) المجلس الانتقالي يسلم الاسلحة الثقيلة لقيادة التحالف العربي في العاصمة الموقتة عدن. (صور وتفاصيل)

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