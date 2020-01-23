شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ما يحصل في نهم ..محمد العرب يصعق سمير النمري مراسل الجزيرة ويعلنها صراحة "الجزيرة تكذب والجيش ينتصر " ويطلق هذا التهديد الصادم والمفاجئ !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 07:33 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مراسل قناة الجزيرة في اليمن سمير النمري حقيقة ما يحصل في جبهة نهم شرق صنعاء , في الوقت الذي رد فيه المراسل الحربي عليه من ارض المعركة .

وقال النمري ان ما يحصل في نهم هو هجوم كبير للمليشيات الحوثية وسط غياب لطيران التحالف العربي وعدم وجود أسلحة ثقيلة لدى قوات الجيش الوطني.

وأضاف النمري :نفس البغبغاء التي كانت تروج لانتصارات وهمية في حجور لصالح الجيش الوطني وتشيد بدعم التحالف السعودي الاماراتي هي نفسها اليوم التي تروج لنفس الانتصارات ونفس الدعم الوهمي.



وحول المعركة في الجبهة قال النمري:تمكن الحوثيون حتى الان من السيطرة على مناطق استراتيجية ولا يزالون يدفعون بتعزيزات ضخمة الى مسرح العمليات لمواصلة تغلغلهم داخل مناطق نهم وسط مواجهة شرسة من قوات الجيش.

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بدوره وفي اول رد له قال محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث الذي يتواجد في ارض المعركة :

والله والله والله الجزيرة تكذب

وتنظيم الحمدين يرقص على جرح اليمنيين كما رقص دوما على جراح العرب والمسلمين...

واقسم بالله ان محمد_العرب الصحفي الوحيد في نهم واقسم بالله انني لن اغفر لنظام الحمدين مدى الحياة ويحرم علي مصافحة اَي واحد يتأمر على الشعب اليمني...

الجيش الوطني منتصر.