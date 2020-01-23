شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن :عيدروس الزبيدي,يرفض تسليم الاسلحة في الضالع ,ويلجأ الى أبو ظبي بعد فرارة من عدن,والقوات السعودية تخلى معسكرات الانتقالي من الاسلحة الثقيلة في عدن"صورة وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 08:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

رضخ المجلس الانتقالي الجنوبي لضغوطات السعودية بعد تعنته لايام من تسليم الاسلحة الثقيلة التي نهبها من المعسكرات الحكومية وكذلك التي حصل عليها من الامارات.

وقالت مصادر محلية ان قوات التحالف العربي بدأت بسحب الاسلحة الثقيلة من المعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي بعدن .

واكدت المصادر ان اللجنة المكلفة بحصر الاسلحة في العاصمة عدن بدأت صباح اليوم الخميس بسحب الاسلحة الى معسكر حدده التحالف العربي حيث تكون هذه الاسلحة تحت اشرافه .

Advertisements

وافاد شهود عيان مشاهدتهم عدد من الدبابات يتم نقلها من معسكرات في دار سعد وبير احمد صوب احد المعسكرات حيث ستكون هذه الاسلحة تحت اشراف قيادة التحالف العربي .

مصدر في الانتقالي في تصريحات صحفية اكد عملية سحب الاسلحة وقال ان ذلك يأتي ليؤكد تعاون المجلس الانتقالي الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض، في الوقت الذي تمارس الشرعية مماطلة وعرقلة لتنفيذ الاتفاق في محافظة شبوة حسب زعمه .

الى ذلك نقلت طائرة اماراتية رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الى ابو ظبي وسط انباء عن رفضه لاجراء السعودية بتجريد عناصره من الاسلحة الثقيلة في عدن ومطالبته بتسليم بقية الاسلحة التي تم تهريبها الى الضالع.

يذكر ان عملية سحب الاسلحة من المعسكرات بعدن تأتي ضمن بنود الشق العسكري لتنفيذ اتفاق الرياض .

